ACCORDO Arbe firma le Carte dell'Amicizia con i Castelli di Città e Montegiardino Il Capitano di Castello di Città Alberto Simoncini: "Fra due anni andremo a fare una grande festa perché sigilleremo i 60 anni di gemellaggio". Italo Righi, in rappresentanza di Montegiardino: "È un momento molto emozionante"

Fuori dalla sede del Comune dell’isola c’è una targa, recita: “Sia indistruttibile il ponte fra l’isola e il monte”. Celebra i 40 anni di gemellaggio tra il Castello di Città e Arbe. Nel 2028 diventeranno 60. Nella sede istituzionale si celebra la firma delle Carte dell’Amicizia con 5 enti locali: due sloveni e uno tedesco e poi due sammarinesi. Proprio il Castello di Città e quello di Montegiardino.

L’occasione è ovviamente quella della 25esima Fiera di Rab a cui non poteva mancare il Capitano di Castello della capitale sammarinese, Alberto Simoncini: "Fra due anni nel 2028 andremo a fare una grande festa - assicura - perché sigilleremo i 60 anni di gemellaggio. Per noi è importante perché è uno dei più storici e soprattutto perché ci accomuna il nostro santo fondatore Marino".

Assieme lui per la cerimonia Italo Righi, in rappresentanza di Montegiardino in quanto fondatore e presidente del Gruppo Arti e Mestieri: "È stato un momento molto emozionante - commenta -, abbiamo firmato questo patto dei 25 anni della fiera e di amicizia tra il castello di Montegiardino e la città di Rab e questa mattina abbiamo avuto il piacere di partecipare a una cerimonia ufficiale".

La firma vera e propria di questo Patto di Amicizia rinnovato è infatti avvenuta subito prima dell’inaugurazione della Rabska Fjera. “I confini uniscono, l’amicizia dura”: recita la pergamena. E ancora: “Le nostre collaborazioni locali sono la prova che le grandi amicizie crescono nel cuore delle nostre comunità”.

"È una fiera dell'amicizia e delle comunità - spiega Nikola Grgurić, sindaco di Arbe -, tra le quali ci sono il Castello di San Marino e il Castello di Montegiardino. Ringrazio tanto Italo Righi e Massimo Mancini che hanno fatto tanto per la nostra isola, per la nostra città".

"Sono venuto qua nel 1969 la prima volta - racconta Massimo Mancini, storico amico di Arbe - per il controgemellaggio che fu firmato a San Marino l'anno prima. Poi nel tempo si è instaurato un bel rapporto d'amicizia con tante persone qui a Rab e nello stesso tempo l'amicizia con Italo Righi, con cui si faceva il presepe vivente. Aver raggiunto ad oggi questi risultati dà un'emozione incredibile ogni volta che si arriva su quest'isola. Tutto è partito durante la guerra dei Balcani, perché io ero nella Croce Rossa e venivo qui in missione umanitaria. San Marino è casa mia, ma altrettanto Rab è casa mia".





Nel video le interviste ad Alberto Simoncini (Capitano di Castello di Città), Italo Righi (fondatore e presidente del Gruppo Arti e Mestieri di Montegiardino), Nikola Grgurić (sindaco di Arbe) e Massimo Mancini

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