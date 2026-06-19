ArchiDays: al via la rassegna di architettura e ingegneria sostenibile nel segno di Gino Zani

Si è aperta con l'udienza alla presenza dei Capitani Reggenti Alice Mina e Vladimiro Selva la IV° edizione di Archidays, la rassegna di architettura e ingegneria sostenibile organizzata dall'Ordine degli Ingegneri e Architetti di San Marino. L'appuntamento di quest'anno vede la collaborazione dell'Ordine degli Ingegneri e Architetti di Reggio Calabria e dell'Istituto Gino Zani, in ricordo dell'ingegnere. “Appuntamento dedicato all'architettura e all'ingegneria sostenibile – affermano i Reggenti – con un focus sul legame professionale e territoriale tra Reggio Calabria e San Marino, attraverso l'eredità di Zani”.

Intervenuti anche il Segretario di Stato al Territorio Matteo Ciacci e il Segretario di Stato alla Cultura Teodoro Lonfernini: “Grazie alla sinergia tra i due ordini – afferma – parte una manifestazione che, nel solco dei principi della nostra dichiarazione di San Marino sulla sostenibilità e inclusione urbana, celebra un legame indissolubile e un vero e proprio gemellaggio professionale tra San Marino e Reggio Calabria.

Al Teatro Titano poi il via ufficiale dell'evento: “Gino Zani – afferma Marino Casagrande, presidente Ordine Ingegneri e Architetti San Marino – è stata una figura di tale spessore che non poteva non avvicinare due territori accomunati dalle sue opere”.

“Gino Zani - aggiunge Santina Dattola, presidente Ordine Architetti Reggio Calabria – è riuscito a coniugare la sua visione, la competenza tecnica e anche il senso civico”.

"Dopo il terremoto del 1908 - evidenzia Francesco Foti, presidente ordine Ingegneri Reggio Calabria - ha dato un contributo essenziale per la ricostruzione della città".

Nel servizio le interviste a Marino Casagrande (Presidente Ordine Ingegneri e Architetti San Marino), Santina Dattola (Presidente Ordine Architetti Reggio Calabria) e Francesco Foti (Presidente ordine Ingegneri Reggio Calabria)







