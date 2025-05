SAN MARINO ArchiDays, terza edizione al via: al centro la collaborazione tra piccoli stati d'Europa Di grande rilevanza la Lactio Magistralis di Maurizio Milan figura tra le più conosciute e apprezzate a livello mondiale con la partecipazione di Carlo Piano.

Dopo il successo delle edizioni 2023 e 2024, torna la rassegna ArchiDays, ideata e promossa dall’Ordine degli Ingegneri e Architetti della Repubblica di San Marino. Al centro i principi della Dichiarazione di San Marino, nel solco del percorso di promozione e divulgazione del progetto architettonico e urbano sostenibile, inclusivo, circolare e climaticamente attento.

"Appuntamento che ci consente di consolidare un rapporto prioritario - afferma Matteo Ciacci, Segretario di Stato al Territorio - progettazione e temi architettonici all'ordine del giorno. Importante anche lo scambio con Malta e Andorra per un confronto internazionale".

Convegno appunto con rappresentanti degli ingegneri e architetti dei Piccoli Stati d’Europa con referenti degli Ordini e delle associazioni di architetti e ingegneri di Malta, Andorra e Liechtenstein, proprio per discutere sul presente e futuro della nostra professione, in contesti di piccole realtà nazionali che, in maniere diverse, si vogliono misurare col contesto europeo e mondiale, restando fedeli alle proprie tradizioni ma guardando anche alla sostenibilità dei propri territori.

"Siamo partiti con un riconoscimento italiano - aggiunge Luca Zanotti, Presidente Ordine Ingegneri e Architetti RSM - e adesso ci stiamo allargando a un riconoscimento europeo". Di grande rilevanza la Lactio Magistralis di Maurizio Milan figura tra le più conosciute e apprezzate a livello mondiale con la partecipazione di Carlo Piano.

Nel servizio le interviste a Matteo Ciacci (Segretario di Stato al Territorio), Luca Zanotti (Presidente Ordine Ingegneri e Architetti RSM), Aitor Osorio Marti (Presidente collegio ingegneri Andorra) e Bonnie Attard (Presidente camera ingegneri Malta)

