Area Ex pattinaggio: continua la riqualificazione. Diventerà polifunzionale

Valorizzare il paesaggio urbano, recuperare gli spazi pubblici e riconsegnare alla collettività un luogo storico e simbolico, pronto ad accogliere nuove occasioni di incontro, cultura e socialità. Questo l'obiettivo della Segreteria di Stato per il Territorio che ribadisce il proprio impegno per rendere l'area dell'Ex pattinaggio decorosa e fruibile. Sono iniziati i lavori di riqualificazione, nel centro storico di San Marino Città. L’intervento, curato anche dall’Aaslp, punta a migliorare accessibilità e sicurezza. Il Segretario per il Territorio, Matteo Ciacci, ha annunciato con soddisfazione l’avvio dei lavori, attesi da anni. L’area, situata tra i parcheggi 6 e 7, ha origini negli anni ’30 e fu inaugurata negli anni ’40. Inizialmente intitolata a Bruno Mussolini, fu poi dedicata a Bruno Reffi. Dopo anni di abbandono, la zona tornerà a nuova vita.

"Abbiamo completato le demolizioni - spiega Lucia Mazza, direttrice generale Aaslp -. È un cantiere complesso perché dobbiamo garantire il passaggio pubblico. Confidiamo di completare il tutto entro l'autunno, se nonché lasceremo solo le finiture della pavimentazione alla primavera prossima".

Il progetto include nuova pavimentazione in calcestruzzo levigato, demolizione di vecchi muretti e ringhiere, in un’ottica di rinnovamento armonioso e rispettoso del valore storico. L’intervento è stato approvato dalla Commissione Monumenti. I lavori, iniziati il 5 maggio, si fermeranno in estate e riprenderanno a settembre. L’iniziativa si aggiunge ad altre opere strategiche in territorio: "Come l'Auditorium della musica - illustra ancora Mazza -. Per Palazzo Begni siamo in fase di definizione degli esecutivi e quindi contiamo entro l'anno di iniziare il cantiere, così pure per la Baldasserona".

