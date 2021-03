GIORNATA DI EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA Arengo Lab si presenta e organizza un evento online su partecipazione e associazionismo

Arengo Lab si presenta e organizza un evento online su partecipazione e associazionismo.

In occasione della Giornata di Educazione alla Cittadinanza, l'associazione sammarinese Arengo Lab organizza un evento online, aperto al pubblico, sul tema della partecipazione democratica e l'associazionismo a San Marino. Evento che sarà possibile seguire in diretta streaming sulla pagina facebook 'Settimana dell'educazione alla cittadinanza', questa sera a partire dalle 21.

Interverranno alla tavola rotonda, tra le realtà associative impegnate nella partecipazione culturale, democratica, sociale del paese, anche Fridays for Future San Marino, Unione Donne Sammarinesi, Don Chisciotte, Smiaf Project, TedX San Marino, Attiva-mente.

[Banner_Google_ADS]



In apertura dei lavori, per Arengo Lab, associazione non ancora registrata, sarà l'occasione di presentarsi pubblicamente come gruppo determinato a ristabilire un rapporto costruttivo di fiducia, di ascolto reciproco, di condivisione delle responsabilità tra i cittadini e la politica, le istituzioni democratiche e le amministrazioni.



I più letti della settimana: