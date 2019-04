Armando Spataro: “Evocare la sicurezza contro i migranti è di una gravità assoluta”

Tra i protagonisti del seminario di ieri - organizzato al Kursaal dalla Commissione Tecnica di Coordinamento Nazionale e dalla Commissione Permanente Antiterrorismo -, Armando Spataro: figura simbolo della Magistratura italiana. Parlando ai nostri microfoni delle misure di contrasto al fenomeno terroristico, l'ex Procuratore della Repubblica di Torino ha sottolineato come la sicurezza, pur essendo un diritto fondamentale, non vinca su tutti i diritti. Abbiamo rifiutato la "War on Terror" - ha detto -, e "dobbiamo essere orgogliosi di questo". "La sicurezza - ha aggiunto Spataro - ritorna anche come un brand pubblicitario"; e "oggi viene evocata anche contro i migranti; questo è di una gravità assoluta". "Principi e convenzioni internazionali, e la nostra Costituzione - conclude -, impongono la solidarietà".