PROTEZIONE ANIMALI Arrestato il presunto killer dei cani: Apas chiede verità e giustizia L'associazione: "Un primo passo importante, ma continueremo a vigilare"

Arrestato il presunto killer dei cani: Apas chiede verità e giustizia.

Apas esprime sollievo nell'apprendere che il presunto killer dei cani, Giorgio Cellarosi, già denunciato a piede libero, è stato ora posto agli arresti domiciliari. In una nota, Apas sottolinea come questo rappresenti un primo, importante passo verso la giustizia attesa da anni da una comunità segnata da episodi di crudeltà e sofferenza. "Seguiamo con attenzione l'evolversi della vicenda — afferma l'associazione — e continueremo a vigilare affinché non venga dimenticato il dolore causato". Apas invita chiunque abbia subito casi di avvelenamento di animali a contattare l'associazione, ribadendo l'impegno a chiedere verità, giustizia e maggiore sicurezza per tutti.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: