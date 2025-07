Arresto cardiaco in aumento, soprattutto in spiaggia: le 10 mosse per prevenirlo

Abiti, cibo, ma anche farmaci e attività fisica. Con il caldo è necessario cambiare stili di vita. "Assistiamo, mai come quest'anno, ad un incremento degli arresti cardiaci improvvisi, particolarmente sulle spiagge, nella cui genesi le elevate temperature stanno avendo ruolo fondamentale". A riferirlo è Mario Balzanelli, il presidente di Sis118, la società italiana del sistema per le emergenze. "Urge prevenire, il più possibile, i malori, potenzialmente letali, correlati al gran caldo. Nessuno può dirsi al sicuro. Poche norme di buon senso, pochi accorgimenti possono fare la differenza". Ecco, dunque, il decalogo realizzato per informare la popolazione - in particolare quella più fragile - su come proteggersi, alla luce anche dell'aumento di segnalazioni di soccorso che le ambulanze hanno registrato in queste settimane di caldo eccezionale.

Queste le indicazioni: