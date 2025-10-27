MANIFESTAZIONE Arriva a Rimini la carovana della Pace delle Acli "Peace at Work – L’Italia del lavoro costruisce la pace" toccherà 50 città italiane per arrivare a Strasburgo

Arriva a Rimini dopo che è partita a settembre dal Sud Italia, la Carovana della Pace “Peace at Work – L’Italia del lavoro costruisce la pace” (promossa dalle Acli nazionali e dal Ministero del Lavoro). Attraversa il Paese – toccherà 60 città - per arrivare a Strasburgo, dove verrà consegnato alle istituzioni europee un appello per rilanciare una nuova stagione di cooperazione e sicurezza comune, ispirata allo spirito di Helsinki. Proprio questa la peculiarità: portare nei luoghi della fatica e della vita quotidiana – scuole, fabbriche, cooperative, cantieri, università, ospedali, – un messaggio concreto di giustizia sociale, disarmo e non violenza attiva. Ascolto e condivisione, per generare speranza, ricordando che la pace non è un’utopia astratta.

Nel video, le interviste a Simone Romagnoli, Coordinatore nazionale Giovani delle Acli; Marco Tamagnini, Presidente delle Acli della Provincia di Rimini; Jamil Sadegholvaad, Sindaco di Rimini; Nicolò Anselmi Vescovo di Rimini

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: