Arriva a San Marino il "Rio Abierto": musica e movimento corporeo per il benessere

Anche a San Marino sarà possibile seguire lezioni di “Rio Abierto”: una pratica che unisce movimento corporeo e musica e – come spiega l'istruttrice Valentina Carattoni – “è adatto a tutti e può favorire il benessere personale”. Nato in Argentina negli anni sessanta, il “Rio Abierto” è stato sviluppato da María Adela Palcos e Il nome significa letteralmente “fiume aperto”. “Tra i benefici che può portare – osserva l'istruttrice – l'allentamento delle tensioni, dei blocchi, dei pesi e delle zavorre: tutto quello che contrasta con il benessere della persona”.

Si tratta di una pratica corporea-espressiva che utilizza movimento, musica, voce e lavoro di gruppo. Valentina Carattoni è la prima sammarinese, abilitata da “Rio Abierto International” e nelle ultime settimane ha tenuto alcune lezioni in via sperimentale al Casale La Fiorina, con risultati ritenuti incoraggianti dall'istruttrice. “Rio Abierto, infatti – afferma Valentina Carattoni – è adatto alle persone di tutte le età: dai bambini agli anziani. La lezione si tiene in cerchio, con l'istruttore che guida il gruppo. Le persone sono scalze e ci si muove con la musica. Non serve abilità particolari. Serve solo avere la voglia di sperimentarsi e mettersi in gioco.

La cosa che a me ha sorpreso molto è che tutto avviene attraverso un movimento e una situazione che ci fa vivere momenti di gioia”. Presto saranno avviati corsi aperti a tutti a San Marino e martedì 29 settembre ci sarà un open day: “Due incontri – spiega Valentina Carattoni -: uno il mattino, dalle 10 alle 11, all'ex palestra della scuola elementare di Falciano, l'altro il pomeriggio, dalle 18:30 alle 19:30, al Podere Lesignano, dove, al termine della lezione ci sarà anche un aperitivo-degustazione dei prodotti del Podere”







