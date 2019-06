Arriva “Artigiani x fibra”: UNAS e AASS insieme per portare la fibra nelle case

Sinergia tra AASS e 32 imprese sammarinesi supportate da UNAS per il completamento della FIBRA. Si chiama “Artigiani per fibra”: un numero ( 0549 964398) e un sito dedicato (www.artigianixfibra.com) per prenotare l’intervento gratuito al “punto prenotazioni” e agevolare l’utenza, velocizzando i tempi. In una nota, la stessa UNAS rilancia il progetto FIBRA-STATO e la possibilità per i sammarinesi di avere l’allacciamento alla fibra direttamente a casa, “grazie all’investimento di AASS e alla professionalità delle 32 imprese del settore elettricisti”.