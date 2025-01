DEEPSEEK Arriva dalla Cina la sfida a ChatGPT, che sta scuotendo il mercato americano

Si chiama Deepseek il modello di intelligenza artificiale che sta scuotendo l'America. Si tratta di un modello open source creato nel luglio 2023 da Lian Wenfeng, ingegnere informatico ed elettronico cinese originario del Guangdong, diventato miliardario in breve tempo con la sua società Ningbo High-Flyer, specializzata in strategie di investimento basate su matematica e intelligenza artificiale.

Da questa startup è nato Deepseek, che, come ChatGPT, è in grado di rispondere a domande disparate, riassumere testi ed effettuare richieste di codifica complesse. A differenza del modello creato da OpenAI, è completamente open source, quindi personalizzabile e modificabile dagli utenti per creare nuovi modelli.

Questo aspetto interessa particolarmente le aziende che vogliono investire nella nuova tecnologia senza sostenere i costi elevati delle intelligenze artificiali più avanzate. Deepseek ha un costo ridotto grazie all'utilizzo di componenti meno sofisticati rispetto ai modelli americani e consuma anche molta meno energia. Per la sua economicità e praticità, è diventato popolarissimo negli Stati Uniti, superando ChatGPT nei download sugli app store. Questa crescente popolarità ha sconvolto i mercati finanziari statunitensi, causando un calo nelle azioni delle aziende che offrono prodotti simili ma più costosi. Una vera spina nel fianco per il neopresidente Donald Trump, che ha tra i suoi obiettivi fare degli Stati Uniti la capitale dell'intelligenza artificiale, annunciando investimenti per miliardi di dollari.

Disponibile come applicazione gratuita o software per computer, Deepseek può essere utilizzato nella vita quotidiana come ChatGPT, con funzionalità come la scrittura di testi, l'esecuzione di calcoli, la creazione di ricette basate sugli ingredienti disponibili e suggerimenti per il tempo libero. Sebbene supporti l'italiano, il modello è attualmente più fluente in inglese e cinese. Tuttavia, emergono dubbi sulla censura dell'app, considerati i controlli sul web operati dal governo cinese. Ad esempio, se si chiede a Deepseek delle proteste del 1989 in Piazza Tiananmen, la sua risposta è "parliamo di qualcos'altro".

