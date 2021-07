Arriva "Historica: tre giorni di rievocazioni nel segno della Libertà

Tre giorni per rivivere la storia con “Historica”, l'evento rievocativo multiepoca in programma il 23, 24 e 25 luglio in centro a San Marino Città. Questa mattina la presentazione alla Segreteria di Stato per il Turismo.

Una veste innovativa per la manifestazione grazie ad allestimenti, attrazioni, spettacoli, parate e mercatini a tema che ricreeranno le atmosfere delle tappe fondamentali della storia sammarinese: dalla fondazione nel 301 d.C in epoca romana, al periodo medievale, fino agli Statuti del 1600 e l'occupazione alberoniana, senza infine trascurare il periodo risorgimentale e i due conflitti mondiali.









Punto focale la libertà, elemento identitario di questa terra. 15 compagnie coinvolte tra cui tutte quelle sammarinesi, per un totale di oltre 350 artisti; centro storico come palco diffuso con 90 spettacoli itineranti e la Cava dei Balestrieri centro nevralgico dell'intrattenimento serale.

Guarda l'intervista al Segretario di Stato per il Turismo, Federico Pedini Amati.