Arriva il caldo africano: temperature record per tutta la settimana Attenzione alla salute, soprattutto per i più fragili. A San Marino le temperature più alte nel weekend

La prima vera ondata di caldo dell'estate 2025 è arrivata: i prossimi giorni saranno roventi, sul fronte delle temperature che toccheranno i 37 gradi in diverse zone d'Italia, fino a 40 sulle aree interne delle isole maggiori. Il motivo è l'anticiclone africano, con la penisola che sarà nel mezzo di una sorta di bolla di alta pressione, spiegano gli esperti. Dunque, arriverà l'afa e rimarrà per tutta la settimana.

Per martedì 10 giugno è atteso il picco, in diverse regioni, dal centro fino al sud. Nelle ore successive anche in città come Milano, Bologna e Roma si registreranno temperature di almeno 33-34 gradi. Il blocco atmosferico non se ne andrà fino a metà mese. Tutti pronti per la spiaggia, dunque, con le località di mare, in primis la Riviera, in attesa di accogliere turisti e clienti. Le città marittime stanno, in effetti, iniziando ad affollarsi.

Ma, dall'altra parte, bisogna considerare i rischi per la salute, soprattutto per gli anziani, i bambini e i soggetti fragili. Oltre alle classiche regole di esposizione al sole, evitando le ore centrali della giornata e applicando la crema protettiva, bisogna considerare chi è nelle città e in casa e dovrà affrontare il caldo, soprattutto le persone con problemi di salute.

A San Marino il peggio arriverà nel weekend, con 30-31 gradi attesi in città, fino ai 34 gradi previsti dai bollettini meteo per domenica 15 giugno a Dogana.

