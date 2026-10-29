Arriva il freddo su Romagna e San Marino, attese temperature fino a 7 gradi sotto la media

Un'ondata di aria fredda è in arrivo sulla Romagna e sulla Repubblica di San Marino, con temperature destinate a scendere sensibilmente nei prossimi giorni, fino a 4-7 gradi sotto le medie stagionali nel corso della prossima settimana. Il cambiamento sarà favorito dallo spostamento dell'anticiclone verso le Isole Britanniche e il Mare del Nord, che aprirà la strada a correnti fredde provenienti da nord-est e dall'Europa orientale.

I primi effetti si faranno sentire già tra oggi e domani, con un progressivo calo delle temperature, un aumento della nuvolosità e un rinforzo dei venti nordorientali, soprattutto lungo la costa romagnola. Sul Titano sono attese anche nubi basse, con la possibile formazione del caratteristico "cappello" di nuvole attorno al monte. La fase più fredda è prevista a partire da domenica 1° novembre, quando le temperature massime, inizialmente comprese tra 17 e 19 gradi, potrebbero diminuire di 3-4 gradi, per poi scendere ulteriormente nei giorni successivi.

Non si escludono condizioni climatiche quasi invernali, soprattutto nelle aree interne e sui rilievi. Resta invece incerta l'evoluzione delle precipitazioni. La possibile formazione di un minimo depressionario sullo Ionio potrebbe favorire l'arrivo di piogge, anche grazie all'interazione delle correnti orientali con i rilievi appenninici. In caso di precipitazioni e temperature sufficientemente basse, potrebbero verificarsi le prime nevicate della stagione sull'Appennino romagnolo.

Gli esperti invitano a monitorare l'evoluzione dei modelli previsionali, soprattutto per quanto riguarda l'intensità del freddo e l'eventuale arrivo delle piogge. La prossima settimana potrebbe segnare anche il primo concreto ricorso all'accensione dei riscaldamenti nelle abitazioni.

L'arrivo delle piogge è atteso con apprensione sulla riviera adriatica e sul Titano, alle prese da mesi con la crisi idrica.







