Arriva il gran caldo con anticiclone africano, per diversi giorni

Arriva il gran caldo con anticiclone africano, per diversi giorni.

Un anticiclone africano porta sull'Italia temperature roventi, notti tropicali e tanta umidità. E si prevede che sarà così per almeno i prossimi dieci giorni. Oggi bollino arancione per ondate di calore in tredici città: Campobasso, Frosinone, Latina, Perugia, Rieti, Roma e Trieste si aggiungono Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Pescara e Viterbo. Domani sette passeranno in rosso, tra cui Roma e Trieste.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: