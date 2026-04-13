METEO Arriva il maltempo, la Protezione Civile lancia l'allerta gialle per frane Attese per martedì 14 aprile precipitazioni localmente anche intense

Arriva il maltempo, la Protezione Civile lancia l'allerta gialle per frane.

Da oggi cambia lo scenario meteorologico sulla penisola italiana. Una zona di bassa pressione in risalita dal Nord Africa si posizionerà tra la Sardegna e il Tirreno, portando dell'instabilità su parte del territorio. Come ha spiegato a Breakfast San Marino Clara Ventura di 3B Meteo, tra Emilia-Romagna e alte Marche il contesto sarà di instabilità con fenomeni via sempre più diffusi con il passare delle ore. Le temperature massime non andranno oltre i 17-18°. Su San Marino avremo un lunedì con cielo grigio e coperto, con deboli precipitazioni. Valori massimi non oltre i 14-15°.

Per martedì 14 aprile sono previste precipitazioni, localmente intense, anche a carattere di rovescio o breve temporale, più probabili nella seconda parte della giornata. Per questo la Protezione Civile di San Marino lancia l'allerta meteo gialla per criticità idrogeologica. "Lungo la fascia collinare e montana - scrivono gli esperti - saranno possibili localizzati fenomeni di ruscellamento, frane lungo versanti particolarmente fragili ed innalzamenti nel reticolo minore con livelli idrometrici prossimi alla soglia". Da giovedì è poi previsto un miglioramento.

[Banner_Google_ADS]







I più letti della settimana: