Arriva il picco del caldo: notte con temperature record anche in collina

Arriva il picco di caldo. Oggi le città italiane da bollino rosso salgono a 19. E domani saranno 22. Sul Titano temperature al di sopra dei 30 gradi e afa anche nella parte alta del territorio. Temperature massime di 36-37°C in pianura, 33-35°C sulla costa, con disagio bioclimatico. Nel frattempo in vetta al Monte Bianco la temperatura dell'aria è rimasta sopra lo zero per 33 ore di fila. In contemporanea avanza anche l'allerta gialla per il maltempo oggi in Piemonte, Valle d'Aosta e Alto Adige.

Guardando alle temperature della notte appena trascorsa, il sito Emilia Romagna Meteo registra Bologna come città più calda con 26 gradi, seguita da Forlì con +25 gradi. Segnalati +25 gradi anche sulla spiaggia di Rimini e Gatteo Mare, ed a Comacchio. Valori minimi di +26/+27 gradi in alcune aree collinari.