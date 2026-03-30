Arriva "ImmobilWEB" per censire le case sfitte a San Marino

Una piattaforma digitale per “fare luce” sugli immobili sfitti a San Marino e affrontare meglio l’emergenza casa: dal 7 aprile sarà attiva “ImmobilWEB”, il sistema di monitoraggio promosso dalla Segreteria di Stato per il Territorio per censire il patrimonio abitativo inutilizzato e orientare le politiche pubbliche. “L’obiettivo è quello di disporre di un quadro conoscitivo aggiornato e puntuale sullo stato di utilizzo degli immobili”, spiega la Segreteria in una nota.

Il censimento riguarderà le principali categorie catastali e permetterà di creare una banca dati utile a orientare le politiche pubbliche. “Il censimento consentirà di mappare gli immobili sfitti e di programmare interventi mirati”, viene sottolineato. Per agevolare la compilazione sarà disponibile anche una modulistica di supporto e sarà possibile delegare professionisti o associazioni per l’invio dei dati.

“Si tratta di uno strumento fondamentale per affrontare in maniera efficace l’emergenza abitativa”, evidenzia la Segreteria di Stato, aggiungendo che “la collaborazione dei cittadini sarà determinante per il successo dell’iniziativa”.











