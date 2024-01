6 GENNAIO Arriva la Befana: le iniziative tra San Marino e Rimini

Tempo permettendo, la Befana non mancherà di arrivare dal cielo all'aerodromo di Torraccia. Su iniziativa dell'Aeroclub, alle 11.30 la “nonnina” volante atterrerà per distribuire caramelle e dolci a tutti i bambini. Ci saranno anche il Mago Gabriel e Magica Gilly oltre a vari momenti di intrattenimento.

A San Marino Città, per il Natale delle Meraviglie, da non perdere lo spettacolo conclusivo del 6 gennaio con musica, festa e divertimento. La Befana attenderà le famiglie alla Fabbrica del Cioccolato in Campo Bruno Reffi. Nel pomeriggio la parata itinerante dei performer per le vie del centro. Non solo shopping nei saldi, sarà una giornata dedicata alla Befana anche al San Marino Outlet Experience. Proseguono i laboratori per i bambini che potranno anche personalizzare la propria calza.

A Rimini, nel giorno dell'Epifania il grande evento che racconta l'arrivo dei re Magi. Una parata itinerante internazionale, suddivisa in tappe, con cortei e rievocazioni in costume, musica e balli, grazie al coinvolgimento di tante realtà del territorio e centinaia di stranieri residenti in riviera. Si parte alle 17 dall'invaso del Ponte Tiberio. A proposito di balli, cade - come primo sabato del mese di gennaio - proprio nel giorno dell'epifania, l'appuntamento con Skeggia di Balfolk alle 21 nella sala del Castello di Serravalle. Al pomeriggio (dalle 16.30 alle 19) laboratorio di danze popolari e di coppia.

