Arriva la caccia al tesoro più grande della Repubblica: bambini alla ricerca di sassi-dipinti

Ad accrescere l'aria magica e natalizia che caratterizza il centro storico di San Marino, in questo periodo, centinaia di sassi dipinti si nascondono tra le contrade di Città. È “Stonecrossing San Marino”, l'evento no-profit organizzato da Andrea Reggiani e sua moglie Elisa Agostini, a presentare l'idea della caccia al tesoro più grande della Repubblica. L'iniziativa partirà il 12 dicembre ed i bambini potranno intraprendere questa ricerca quando vorranno, fino all'epifania. Nasce per incentivare piccoli e famiglie ad ammirare e visitare i centri storici delle città in cui si svolgerà l'evento e offrire un'occasione di gioco diversa dal solito.





La caccia al tesoro è ispirata alla favola “Anna e Moris - le tre torri del Titano” scritta dai due organizzatori. Il racconto è ambientato a San Marino e racconta di come, in un importante e difficile momento della storia, i bambini hanno iniziato a colorare ciottoli in segno di speranza. È proprio così che nascono i “protagonisti” di questo gioco: i sassi da cercare sono dipinti con disegni e colori di ogni tipo, creati da bambini, artisti della zona e del riminese, e dall'illustratrice Yasmine Nevola, che si è anche occupata delle immagini del libro. Ogni bambino che troverà uno di questi tesori e desidera tenerlo come premio potrà farlo, lasciandone però uno creato da lui al suo posto. L'estrazione e l'assegnazione di altri premi avverrà il 6 gennaio con la chiusura dell'evento. Tutte le informazioni utili e gli indizi per intraprendere la ricerca si trovano sulla pagina Facebook dedicata all'evento o nelle locandine degli info-point del centro storico.