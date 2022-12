DIOCESI SAN MARINO MONTEFELTRO Arriva la 'luce di Betlemme' nella parrocchia di Murata per illuminare il Natale

Nell’imminenza del Natale, le associazioni Scout organizzano un'iniziativa per la pace. Dalla lampada ad olio che arde da secoli nella Basilica della Natività a Betlemme viene attinta una luce che, mediante una staffetta ferroviaria, arriva nelle più importanti stazioni del mondo, compresa l’Italia. La fiamma sarà a Rimini sabato 17 dicembre alle ore 13:15. Una delegazione della nostra Diocesi andrà ad attingere la luce che verrà portata nella Cattedrale di Pennabilli e nella chiesa parrocchiale dei Santi Pietro, Marino e Leone a San Marino Città. Chi volesse può recarsi in questi due centri per ricevere la luce da portare nei presepi, nelle chiese e nelle case come segno di pace che viene da Betlemme. Una iniziativa della Diocesi San Marino Montefeltro che vuole essere anche l'augurio di un Santo Natale.

