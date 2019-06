Arrivano i saldi estivi

È arrivato il momento di “tuffarsi” al mare, in piscina e nelle super offerte. Sono iniziati ufficialmente in Italia i saldi estivi con la Campania che quest'anno ha fatto da apripista. A San Marino sono già diversi i negozi, sopratutto di calzature, con sconti fino al 30% ma per vedere le offerte migliori bisognerà aspettare la prossima settimana quando partirà ufficialmente anche in Repubblica la stagione dei saldi.

Le vendite dei capi d'abbigliamento estivi, specie tra maggio e giugno, hanno subito un forte calo a causa del maltempo in tutta Italia e anche sul Titano, ci spiega Andreina Bartolini presidente dell'Unione Sammarinese Commercianti. Secondo i dati Istat l'abbagliamento registrerà un abbassamento dei prezzi del 21,3%, in netto aumento rispetto ai precedenti saldi estivi (19,4%). Nel dettaglio il record della convenienza spetta agli indumenti, che con -23,4% registrano l'abbassamento dei prezzi maggiore, mentre il ribasso minore riguarda agli accessori con una flessione dei prezzi del 12,5%.

Cresce l'e-commerce (+15%) e i dati Google parlano di un terzo degli acquisti italiani effettuati tramite smartphone. Per chi compra sul web è importante ricordare di utilizzare connessioni protette, non effettuare transazioni da computer pubblici e non farsi ingannare da offerte troppo “belle per essere vere”.