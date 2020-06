Arrivano i supereroi!

Anche quest'anno i supereroi faranno tappa in Repubblica per il San Marino Comics. Il festival del fumetto e della cultura pop arriva alla settima edizione, in programma dal 28 al 30 agosto. “È uno degli eventi caratterizzanti del palinsesto estivo sammarinese – sottolinea il Segretario di Stato al Turismo Federico Pedini Amati – ci auguriamo possa portare tanta presenza in Territorio”. "Sarà un'estate ricca anche di altri eventi - aggiunge il Segretario di Stato - abbiamo già appuntamenti in programma anche per luglio e settembre".

Il Segretario di Stato alla Cultura Andrea Belluzzi ha sottolineato il lavoro di squadra per questo e i tanti eventi in programma: “Dopo i mesi difficili passati questi appuntamenti hanno una valenza ancora più importante”.

Il cuore pulsante della manifestazione sarà in Piazza della Libertà dove verrà allestito un palco con ledwall in cui si svolgeranno gare cosplay, spettacoli e tanto altro. Sempre in primo piano le misure igienico sanitarie di sicurezza e per il quinto anno consecutivo prosegue il progetto “diversamente comics”, in collaborazione con la Segreteria di Stato alla Sanità, che ha come obbiettivo quello di sostenere l'integrazione e l'inclusione sociale.

Nel servizio le interviste a Federico Pedini Amati (Segretario di Stato al Turismo) Andrea Belluzzi (Segretario di Stato alla Cultura) e Paolo Gualdi (Presidente San Marino Comics)