COVID 19 Arrivati altri vaccini, terapia intensiva sotto stress. Al via la vaccinazione al corpo docente Primo giorno della Romagna in zona rossa. In Italia superata la soglia delle 100mila vittime dall'inizio della pandemia

Consegnate in mattinata al Centro Farmaceutico Iss altre 1.170 dosi di vaccino Pfizer mentre in Ospedale proseguono le somministrazioni. 2.467, il conteggio aggiornato alle 13, dall'Istituto Sicurezza Sociale. Al via da domani la campagna vaccinale per il personale docente e non docente di tutte le scuole. Pochi i tamponi processati ieri, come ogni domenica. Su otto, uno è risultato positivo e ci sono state due guarigioni. Sale ancora, al 75%, la pressione in terapia intensiva con 9 posti letto occupati - uno in più di ieri – su 12, mentre cala di tre unità il numero dei pazienti in area medica, che sono 19.

Fuori confine, il primo giorno in zona rossa per la Romagna. Solo asporto per bar e ristoranti e negozi al dettaglio tutti chiusi, salvo alimentari e generi di prima necessità. Sul fronte istruzione stop anche per asili nido e materne, mentre le altre scuole, di ogni ordine e grado, erano già in didattica a distanza. Forze dell'ordine impegnate in controlli rafforzati, per il rispetto delle regole anti-contagio. Ieri, anche se l'arancione già lo vietava, 20 giovani scooteristi sono stati bloccati dalla Polizia Locale, mentre tentavano di spostarsi da Misano a Riccione. Uno, sorpreso fuori-comune, è stato multato per lo sconfinamento ma anche perché non aveva il patentino e neppure l'assicurazione.

[Banner_Google_ADS]



In Emilia Romagna, intanto, in un giorno altri 2.987 contagi e 50 decessi, 24 dei quali nel bolognese. Zero a Rimini dove però si sono contate ben 380 nuove infezioni. In crescita i ricoveri, anche in terapia intensiva. In Emilia Romagna finora somministrate 487.051 dosi di vaccino; e 155.615 persone hanno fatto anche il richiamo.

Oggi in Italia, con altri 318 decessi, superata la soglia delle 100mila vittime dall'inizio della pandemia. 13.902 i nuovi contagi su 184.864 tamponi. 687 i nuovi ricoveri. Più 95 le terapie intensive.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: