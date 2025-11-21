TV LIVE ·
Arrivato il freddo, scenderà anche la neve? Risponde Luca Gualandra

Meteo, l'intervista al climatologo

di Annamaria Sirotti
21 nov 2025
L'intervista al climatologo Luca Gualandra
“Fatemi parlare da appassionato... La neve è conosciuta come 'la dama bianca'... Ho paura che ci faccia l'occhiolino, ma faccia in modo, non dico di non venire all'appuntamento, ma quasi. Scendendo sul tecnico: sì, arriva un po' di freddo; non sarà la classica situazione con la neve sicura in tutto il Paese, ma sarà prevalentemente, secondo me, pioggia o fenomeni misti. Ci sarà una fase temporalesca, forse proprio nella notte di venerdì su sabato. Potremo avere fenomeni simil grandine,  quindi, la classica neve tonda. Poi però passato l'effetto temporale, la neve potrebbe rimanere relegata a quote un po' sopra San Marino. Però non mi sorprenderei che nella parte più elevata di San Marino, un po' di neve bagnata, magari anche con accumulo, possa farla. Ma direi di non aspettarci chissà che cosa”.





