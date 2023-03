Art Bonus: la prima a beneficiarne è la Fondazione Renata Tebaldi

Ad appena 4 mesi dall'entrata in vigore della legge che disciplina l'istituto dell'Art Bonus è stata deliberata dal Congresso di Stato la concessione, al primo ente sammarinese: si tratta della Fondazione Renata Tebaldi. Attraverso l’istituto dell’“Art bonus” - scrive la Segretaria alla Cultura - si vuole creare un sistema di collaborazione tra pubblico e privato, al fine di mettere in circolo risorse economiche per la cultura.

La legge, lo ricordiamo, prevede che le erogazioni effettuate da soggetti privati sammarinesi per sostenere eventi culturali, restauri e attività di ricerca godono del beneficio fiscale della piena deducibilità dell’importo erogato e di un credito d’imposta par al 65% dell'erogazione.