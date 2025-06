Arte e Inclusione: l’opera di Arlati e dei ragazzi dell’Atelier San Marino donata da Lcs alla Repubblica

Le interviste a Enzo Zafferani e Mario Arlati

Un’opera nata dall’incontro tra il talento del maestro Mario Arlati e la creatività sincera dei ragazzi dell’Atelier di San Marino. La commissiona il Laboratorio chimico sammarinese e la regala alla Repubblica. Davanti ai Capitani Reggenti, Denise Bronzetti e Italo Righi, una cerimonia densa di emozione e significato celebra il gesto, che unisce arte, inclusione e impresa, in occasione del quarantennale dell’attività dell’azienda.

"Sono ancora emozionato, dopo 40 anni - racconta Enzo Zafferani, presidente Lcs -, sono stato amministratore 40 anni, quindi ho visto scorrere nelle nostre aziende il nonno, il figlio e il nipote, siamo già arrivati a tre generazioni. Poi con Mario è sorta questa magia, durante la collaborazione con i ragazzi dell'Atelier. Lui è straordinario in queste cose, un grandissimo artista. E poi c'è il francobollo, che consiglio a tutti di vedere, perché c'è anche un QR code dove si vede che cosa abbiamo fatto".

L’opera, simbolo di coesione sociale e sostenibilità, rappresenta un momento di grande partecipazione collettiva, e ha già trovato eco in una speciale emissione filatelica, ritraendo frammenti della sua creazione condivisa. “Segno tangibile dello spessore artistico di Arlati – commenta il segretario alla Cultura Teodoro Lonfernini -, che da oggi diventa cavaliere dell'ordine equestre di Sant'Agata”.

"Un'emozione, perché nell'opera - spiega Arlati - ognuno ha messo dei pezzi di stoffa, trapos, che in spagnolo vuol dire stracci, e ogni ragazzo ha messo anche un po' dei suoi sogni dentro".

La Reggenza esprime sincera gratitudine per il valore artistico e umano del dono, sottolineando come l’arte possa oggi più che mai farsi veicolo di dialogo, tolleranza e pace, soprattutto in un presente segnato da conflitti e disuguaglianze.

Nel video le interviste a Enzo Zafferani, presidente Lcs, e Mario Arlati, artista