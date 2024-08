CENTRO STORICO Arte e scienza: inaugurato il “Museo delle Illusioni” Le opere esposte sono pensate per “ingannare il nostro cervello” producendo immagini contraddittorie.

Uno spettacolo adatto a tutte le età che permette ai visitatori di immergersi in un mondo fatto di trucchi prospettici, geometrici, cromatici e di movimento. È il Museo delle Illusioni che arriva in centro storico. Le opere esposte sono pensate per “ingannare il nostro cervello” producendo immagini contraddittorie.

La mostra focalizza proprio questo “gioco” esponendo immagini che sembrano essere in moto anche se non lo sono o linee che appaiono curve quando in realtà sono dritte. Nel percorso espositivo i visitatori inoltre possono usufruire di un'audioguida gratuita per scoprire i punti più salienti della mostra.

Nel servizio l'intervista a Leonardo Scucchi (Museo Illusioni)

