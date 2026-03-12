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Arte floreale al Ministero dell'Agricoltura: in cattedra anche Mara Verbena

Workshop interamente dedicato al fiore reciso italiano, con la partecipazione di oltre 120 dipendenti ministeriali

12 mar 2026
Arte floreale al Ministero dell'Agricoltura: in cattedra anche Mara Verbena

La sammarinese Mara Verbena in cattedra insieme all'AFFI, Associazione Floricoltori e Fioristi Italiani, di cui fa parte, per una iniziativa presso il Ministero dell'Agricoltura in occasione della Giornata Internazionale della Donna. È stata data infatti alle dipendenti ministeriali - oltre 120 - la possibilità di prendere parte ad un workshop sull'arte floreale, interamente dedicato al fiore reciso italiano.

Sono intervenuti anche il sottosegretario con delega al Florovivaismo, Patrizio La Pietra e il ministro Francesco Lollobrigida, che ha espresso apprezzamento per la competenza dell'associazione e ha rivolto un ringraziamento speciale alle donne del Ministero per il lavoro encomiabile che svolgono ogni giorno. 




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