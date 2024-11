DANZA ArteDanza: la scuola di ballo sammarinese diventa sede di una selezione mondiale Lezione-audizione del maestro Michele Vegis, già ballerino alla Scala

L'International Talent Award, Ita, arriva sul Titano, precisamente alla sede di ArteDanza, per selezionare talenti: qui una lezione-audizione del maestro Michele Vegis, già ballerino alla Scala. La maggior parte delle ragazze presenti alla selezione si allena al Centro di formazione alla danza diretto da Lara e Lisetta Perrucci, le altre vengono da tutta Italia.

"Sono ragazzi giovanissimi - spiega Lara Perrucci, condirettrice di ArteDanza -, a partire dai 10 fino ai 16-17 anni. Vivono questo momento di selezione, magari qualche allievo viene anche premiato, viene data loro la possibilità di avere delle borse di studio, anche perché è un concorso che ospita i più grandi direttori di tutte le compagnie del mondo di balletto classico, quindi per loro è un po' il sogno".

Altro appuntamento di rilievo il concorso al Teatro della Regina di Cattolica, dal 20 al 23 febbraio. Solo giovani ballerini selezionati, tra cui sammarinesi, potranno partecipare. E' la prova del 9, su un vero e proprio palco. In palio, come per le selezioni di Ita, borse di studio, premi, ma soprattutto l'opportunità di una vetrina di respiro internazionale.

Nel video l'intervista a Lara Perrucci, condirettrice di ArteDanza

