UNAS - CONFARTIGIANATO IMPRESE ITALIA Artigianato e PMI: firmato accordo Italia - San Marino Protocollo d’intesa finalizzato a promuovere la collaborazione tra imprese artigiane italiane e sammarinesi

Nuova alleanza per far crescere e valorizzare il settore: è l'obiettivo della firma, nella sede della Segreteria di Stato al Lavoro, tra Confartigianato Italia e Unione Nazionale Artigiani e Piccole Media Imprese San Marino. Protocollo finalizzato a promuovere la collaborazione tra le imprese artigiane italiane e sammarinesi, consolidando un rapporto di cooperazione storicamente avviato con l’Associazione territoriale Confartigianato Imprese di Rimini.

Dopo la firma l'udienza dai Capitani Reggenti Francesca Civerchia e Dalibor Riccardi: “Il lavoro sinergico tra le istituzioni sammarinesi e italiane – evidenzia il Segretario di Stato Rossano Fabbri – unitamente all'impegno costante di Confartigianato e UNAS, dimostra come cooperazione e collaborazione siano fattori chiave per il raggiungimento di obiettivi comuni e per la crescita di questo settore”.

Accordo, ricorda Fabbri, che prevede anche l'impegno comune presso le istituzioni nazionali ed europee per facilitare il percorso di Associazione di San Marino. “Siamo certi – affermano i Capitani Reggenti – che da questo accordo potranno scaturire apprezzabili seguiti anche per le complesse e impegnative sfide che i nostri paesi sono chiamati ad affrontare”.

Nel servizio le interviste a Luigi Ceccoli (Presidente UNAS) e Marco Granelli (Presidente nazionale Confartigianato Imprese)

