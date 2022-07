Artrite reumatoide, l'esperto: i campanelli d'allarme da non sottovalure

Oltre 5 milioni di persone, la popolazione di uno Stato come la Norvegia: sono i pazienti che in Europa convivono con le malattie infiammatorie croniche, patologie accomunate da una condizione infiammatoria cronica associata a una reazione immunitaria anomala indirizzata contro l’organismo. Tra queste l’artrite reumatoide che come le altre comporta una gestione quotidiana di sintomi dolorosi o invalidanti, che compromettono la qualità di vita dei pazienti, sono un fattore di rischio per lo sviluppo di comorbidità, come malattie cardiovascolari e tumori, e pesano sulla vita delle famiglie con ricadute importanti sul versante socioeconomico.

Benedetta de Mattei ha intervistato il prof. Carlo Selmi - responsabile dell’Unità operativa di Reumatologia e Immunologia Clinica in Humanitas e docente di Humanitas University - per capire cos’è l’artrite reumatoide, quali sono i campanelli d’allarme a cui fare attenzione e come trattarla.

Cos’è l’artrite reumatoide?

L’artrite reumatoide è una malattia sistemica e cronica. Si tratta quindi di un’infiammazione di tutto il corpo ma i cui sintomi si localizzano principalmente alle articolazioni per più di sei settimane e si possono mantenere addirittura per anni.

Spesso confondiamo “artrite” e “artrosi”

La prima cosa da fare, quando si parla di artrite, è sfatare i luoghi comuni: non si tratta di una malattia legata all’invecchiamento della persona e non va confusa con l’artrosi. Quando ci troviamo davanti a un dolore articolare, dobbiamo capire se sia scatenato da un danno dell’articolazione, e in questo caso si tratta di artrosi, o se, viceversa sia provocato dall’infiammazione. In queste circostanze si parla di artrite e l’esordio può essere estremamente precoce, anche prima dei 16 anni nelle forme giovanili. Nel caso di pazienti di sesso femminile, indicativamente può insorgere tra i quaranta e i cinquant’anni.









Qual è il primo campanello d’allarme a cui fare attenzione?

Un primo campanello d’allarme può essere un dolore articolare associato a gonfiore, a tumefazione dell’articolazione. L’artrite reumatoide spesso all’inizio colpisce le articolazioni periferiche di mani e piedi.

I sintomi dell’artrite reumatoide

È quasi impossibile trovare una persona con un problema reumatico che non abbia dolore. Ma vi è un aspetto più specifico che ci permette di iniziare a distinguere tra artrite e artrosi: si tratta della rigidità mattutina. È normale, al risveglio, avere per qualche minuto un po’ di difficoltà a utilizzare le mani, soprattutto per movimenti fini, ma se la durata della rigidità supera i trenta minuti bisogna prestarvi un’attenzione particolare. Con la progressione della malattia ci possono essere delle vere e proprie difficoltà nell’utilizzo delle piccole articolazioni delle mani e dei piedi. L’artrite reumatoide è più spesso un’artrite periferica, generalmente simmetrica, che tende con il tempo ad avvicinarsi con l’infiammazione verso il centro del nostro scheletro. Un altro sintomo, come per la maggior parte delle malattie infiammatorie croniche, è la stanchezza, quella che chiamiamo astenia.

Chi colpisce e quali sono le cause

Le donne sono le più colpite, è infatti una malattia che predilige ampiamente il genere femminile. Questo dipende dal fatto che le donne hanno generalmente una migliore risposta alle infezioni, ma anche un sistema immunitario più irruento, che tende a dare origine all’autoimmunità. Altri fattori di rischio sono: la genetica, ossia avere una storia in famiglia di artrite reumatoide; i fattori ambientali; il fumo di sigaretta e infine l’igiene orale, poiché alcuni batteri del cavo orale sembrano favorire l’insorgenza della malattia.

Perché l’artrite reumatoide aumenta il rischio di infarto se non controllata?

L’artrite reumatoide è una malattia sistemica, che colpisce l’intero organismo e, quindi, anche il cuore. L’infiammazione cronica è di per sé un fattore di rischio per sviluppare più velocemente aterosclerosi, cioè quel restringimento delle arterie che va a compromettere una corretta irrorazione sanguigna. Un’artrite reumatoide non controllata aumenta del 50% il rischio di infarto o di ictus: per questo bisogna convincere chi ha questa malattia non solo a smettere di fumare, ma anche a tenere sotto controllo il peso corporeo.









Quale impatto ha l’artrite reumatoide sulla quotidianità del paziente?

L’artrite reumatoide è una malattia che ha ripercussioni anche sulla vita personale del paziente. Oggi abbiamo gli strumenti per diagnosticare la malattia più rapidamente e precocemente, trattarla in maniera più efficace per prevenire le conseguenze a lungo termine, soprattutto in termini di disabilità, e ridurre al minimo l’impatto che può avere sulla qualità della vita. Non è sufficiente che le terapie che proponiamo vadano bene per quello che possiamo valutare da un punto di vista obiettivo: è sempre più importante che portino anche un miglioramento rilevante della qualità della vita, anche sociale, dei pazienti.

Quali cure

Le terapie per l’artrite reumatoide sono state rivoluzionate negli ultimi dieci anni. Ciò non significa che i vecchi farmaci come il methotrexate vadano abbandonati, ma che la probabilità che il paziente faccia una vita normale è molto superiore rispetto al contrario. Dobbiamo ringraziare in particolar modo due categorie di farmaci: i farmaci biotecnologici (comunemente chiamati ‘biologici’), generalmente anticorpi che sono molecole che hanno un bersaglio estremamente preciso al di fuori della cellula, le citochine, e i più nuovi farmaci orali, che chiamiamo ‘piccole molecole’, che con altrettanta precisione vanno a colpire dei meccanismi all’interno della cellula.

Importante infine l’attività fisica

I pazienti con l’artrite reumatoide non vanno messi a riposo. Dobbiamo incoraggiare un’adeguata, graduale, attività fisica a basso impatto, che permetta di mantenere un’elasticità muscolare e articolare ottimale.

