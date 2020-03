SAN MARINO Asac: sospese le pulizie nei condomini, ma “vanno ripristinate”

La neonata Asac, associazione che raggruppa gli amministratori di condominio, sottolinea che, in base al Decreto del 14 marzo, sono sospese le pulizie nelle aree comuni di tutti i condomìni in quanto “utenti privati”. È stato però richiesto formalmente alle autorità competenti – si legge in una nota - di poter ripristinare il servizio, in quanto l'igienizzazione dovrebbe essere considerato un “utilizzo mezzo di prevenzione”.



