Asdico e Sportello consumatori contro truffe e abusi.

Alla luce delle notizie circa il ritorno di alcuni episodi di tentata truffa ai danni anche di cittadini sammarinesi, prontamente segnalati dalla Guardia di Rocca, l'Associazione Sportello Consumatori ricorda di essere a disposizione per tutelare gli utenti da queste forme di raggiro. Intanto, la raccomandazione - sottolineano - è sempre quella di non fornire alcuna risposta ad ogni eventuale richiesta di dati personali". Una piaga, quelle delle truffe a danno di famiglie e pensionati, che da tempo imperversa sul Titano: anche per questo la Federazione Pensionati della CDLS e l’associazione consumatori ASDICO hanno realizzato “Occhio alla truffa”, un vero e proprio manuale di autodifesa illustrato e di facile lettura.

Lo Sportello Csdl è aperto tutti i mercoledì pomeriggio dalle 15.30 alle 18.00 al Central Square di Domagnano



