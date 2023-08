TUTELE Asdico: troppi ritardi su legge consumo, Amazon e caro mutui Dopo l'estate, annuncia Battazza, insieme alle altre associazioni di consumatori verrà presentato un calendario di appuntamenti di corsi formativi per aiutare a non cadere nelle truffe di vario tipo.

Dalla legge a tutela dei consumatori ferma nei cassetti da anni all'infinita diatriba sul caso Amazon, caro mutui, tariffe energetici e tutela dei cittadini dalle truffe on-line. È una lunga lista di interventi che non possono essere più rimandati quella fatta dal presidente di ASDICO Mirco Battazza.

Al primo posto, si legge nella nota, la legge sul consumo approdata a novembre 2022 in Consiglio ma da allora, accusa Battazza, si sono perse le tracce. “Auspico – afferma - che a settembre sia all’ordine del giorno: questa legge deve essere varata al più presto perché non nasce dal capriccio di qualcuno ma da una necessità normativa”.

Caldo anche il tema del caro mutui e affitti, rimarca, che si aggiunge all'aumento del costo dei servizi e tariffe energetiche. Dopo l'estate, annuncia inoltre Battazza, insieme alle altre associazioni di consumatori verrà presentato un calendario di appuntamenti di corsi formativi per aiutare a non cadere nelle truffe di vario tipo.

