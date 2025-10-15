ASDOS Asdos dona uno strumento di diagnostica contro i tumori al seno Oggi la cerimonia alla presenza del Segretario alla Sanità Mariella Mularoni

L'Associazione donne operate al seno rinnova il suo contributo e, nel mese dedicato alla prevenzione del tumore alla mammella, dona uno strumento diagnostico di ultima generazione all'ospedale di Stato.

"Questi sostegni sono diventati essenziali - commenta Claudio Vagnini, DG ISS -. Questo è il motivo per cui le associazioni di volontariato voglio che siano sempre più rappresentate all'interno dell'ISS, perché hanno un compito sostanziale, innanzitutto sono veramente la longa manus della popolazione".



Oggi l'inaugurazione della stereotassi mammografica che consente di realizzare la biopsia grazie ad un ago speciale per l'analisi istologica e la guida di immagini tridimensionali. Si possono così localizzare anomalie e prelevare un campione dii tessuto, consentendo diagnosi precoce e riducendo la necessità di interventi più invasivi.

"Siamo veramente grati di questa donazione - continua Mariella Mularoni, Segretario alla Sanità - perché nuovamente vediamo come sia il pubblico, lo Stato, l'associazionismo, la società civile, se lavorano insieme veramente possono portare anche delle innovazioni importanti in campo sanitario per il benessere di tutta la cittadinanza".



Un altro gesto di solidarietà dell'associazione che continua il suo impegno per la sensibilizzazione.

"Noi siamo veramente contenti, siamo, posso dirlo, anche orgogliosi perché in fin dei conti è la nostra missione quella di pensare alla prevenzione - conclude Mara Valentini, presidente Asdos - e la prevenzione si fa sì con il passaparola, con la divulgazione ma anche con gli strumenti di ultima generazione".



Nel video le interviste a Claudio Vagnini DG Iss, Mariella Mularoni Segretario alla Sanità, Mara Valentini pres. Asdos.



