Asdos presenta i nuovi progetti: donati 50mila euro all'Iss per acquistare un nuovo macchinario L'Associazione è tornata a celebrare eventi in presenza dopo le difficoltà del Covid

Per la lotta ai tumori una delle soluzioni resta la prevenzione. L'Associazione sammarinese donne operate al seno torna a organizzare eventi in presenza. Ieri la cena, curata dallo chef Luigi Sartini, che è servita a sensibilizzare i cittadini sui temi legati all'oncologia e per annunciare i nuovi progetti. Tra le iniziative, la donazione di circa 50mila euro all'Iss per acquistare un macchinario per l'esame istologico del linfonodo sentinella. Dopo il confronto con l'Istituto, si punta ora a raggiunge una cifra più alta per ottenere un macchinario utile alla diagnosi di tutti i tumori.

Ma c'è un dato che emerge, con la pandemia: un aumento dei casi di tumore al seno e delle recidive. Ospite della serata Pier Luigi Rossi: medico, docente universitario e scrittore. “Un corpo nuovo. Conosci il tuo grasso sano e vivi in salute (e a lungo)” il titolo del suo ultimo libro. Dal medico alcuni consigli per la salute della donna.

Nel servizio, le interviste a Mara Valentini (presidente Asdos) e a Pier Luigi Rossi (medico e scrittore)

