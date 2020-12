CULTURA ASFA e Associazione Dante Aligheri San Marino: presentate due pubblicazioni ai Capitani Reggenti

Presentate due importanti pubblicazioni questa mattina ai Capitani Reggenti Alessandro Cardelli e Mirko Dolcini. La prima riguarda l'Associazione Sammarinese Foto Amatori realizzata in occasione del 40° anniversario dalla fondazione. Al suo interno, ha spiegato il presidente Conrad Mularoni, tanti scatti realizzati da 28 autori aderenti all'ASFA. “L'associazione ha avuto il merito negli anni – sottolinea il Segretario di Stato alla Cultura Andrea Belluzzi – di guardare anche al di la dei confini del nostro territorio partecipando a tanti eventi internazionali”.

La seconda pubblicazione è stata presentata dall'Associazione Dante Alighieri San Marino. Si tratta del XII° annuario “Identità Sammarinesi”. Un'iniziativa editoriale che racchiude al suo interno tanti argomenti fra democrazia, politica, storia e cultura. Tra i temi trattati, spiega il presidente Franco Capicchioni, anche la prima ondata pandemica di coronavirus che ha colpito San Marino con un'intervista a Massimo Arlotti.

Presentato infine in udienza privata il calendario “San Marino: dalle tre torri al tour per i nove castelli simbolo della più antica Repubblica al mondo”. Realizzato da Maddalena Savoretti, il ricavato sarà utilizzato per l'acquisto di buoni pasto per l'associazione Carità Senza Confini che opera in Zambia.

Nel servizio l'intervista a Conrad Mularoni (Presidente ASFA) e Franco Capicchioni (Presidente Associazione Dante Alighieri San Marino)

