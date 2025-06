Asfaltatura alla rotatoria di Domagnano: modifiche alla viabilità dal 23 giugno

A partire da lunedì 23 giugno prenderanno il via importanti lavori di asfaltatura alla rotatoria “La Croce” di Domagnano, che comporteranno modifiche temporanee alla viabilità. Lo comunicano congiuntamente la Segreteria di Stato per il Territorio e quella per gli Affari Interni della Repubblica di San Marino.

I primi interventi sono programmati nelle notti tra il 23 e il 24 giugno e tra il 24 e il 25 giugno, nella fascia oraria compresa tra le 22:00 e le 6:30. In particolare, la notte del 23 sarà chiusa la corsia discendente di Via 25 Marzo (direzione Rimini) tra Via dei Pini e la rotatoria, con deviazioni per mezzi pesanti su Strada Sesta Gualdaria e per i veicoli leggeri su Via delle Querce. Nella stessa fascia oraria, sarà interdetta anche la corsia ascendente da Strada delle Tamerici, con deviazione sulla medesima strada.

La notte successiva, tra il 24 e il 25 giugno, toccherà invece alla corsia ascendente di Via 25 Marzo, dal bivio con Strada delle Tamerici, con conferma della stessa deviazione.

L’intervento più esteso è previsto tra il 30 giugno e il 1° luglio: dalle 7:00 del 30 giugno alle 18:00 del 1° luglio sarà chiusa in entrambi i sensi di marcia Via Ottava Gualdaria, dal civico 30 fino all’innesto con la rotatoria.

Le autorità invitano la cittadinanza a prestare attenzione alla segnaletica temporanea e si scusano per gli eventuali disagi, ringraziando per la collaborazione.