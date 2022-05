SAN MARINO Asfaltatura strade: emesse due aste pubbliche. A giugno e luglio interventi di manutenzione

L'Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici ha emesso, sul portale gov.sm, due aste pubbliche per l'asfaltatura delle strade sammarinesi prevista per l'anno 2022. La partecipazione al bando è riservata ad impresi sammarinesi ed estere, con domicilio fiscale sammarinese, con un codice ATECO coerente al servizio proposto. Le offerte dovranno essere presentate entro il 13 giugno, alle ore 12. Nell'apposita sezione sono anche indicate le strade in cui sono previsti i lavori di asfaltatura (Gara A/Gara B).

In contemporanea al bando sono previste, da parte dell'AASLP, delle attività di manutenzione stradale nei mesi di giugno e luglio, secondo quanto deliberato dal Congresso di Stato nella seduta del 4 aprile, raccogliendo le richieste delle Giunte di Castello, in condivisione con la Segreteria di Stato al Territorio.

LAVORI MANUTENZIONE ASFALTATURA GIUGNO-LUGLIO (Delibera Congresso di Stato 21 del 4 aprile)

Strada Molino Magi, Acquaviva

Strada Villa di Sopra, Borgo Maggiore

Via Leopoldo del Belgio, Borgo Maggiore

Via Guglielmina d’Olanda, Borgo Maggiore

Strada di Poggio Casalino, Chiesanuova

Via G.Monge, Città di San Marino

Via del Serrone, Città di San Marino

Via del Meridiano, Domagnano

Strada Cella di Poggiolo, Domagnano

Strada del Marano, Faetano

Via Pier Fornaccio, Fiorentino

Strada Lodola, Montegiardino

Via Olivella, Serravalle

Via dei Dativi, Serravalle

Via Giangi, Serravalle

Via A. Canova, Serravalle

Via dei Paceri, Serravalle



PROGETTO ASFALTI ANNO 2022 - ASTA - GARA A

Strada del Ponte Da Valle Petrosa a Ventun Settembre

Via Ventun Settembre

Via Quattro Giugno - Da rot Ciarulla a via Ranco



PROGETTO ASFALTI ANNO 2022 - ASTA - GARA B

Superstrada

Via Quattro Giugno- Da rotonda Serravalle a Tre Settembre - Curva Music In

Via Quattro Giugno - Da rotonda Serravalle a Tre Settembre - Curva Zonzini bibite

Via Ventotto luglio - Anello rotatoria Via del Bando - Innesto Bando - Ingresso Strada bando

Via Ventotto luglio - Da Rotonda Agip a Centro Uffici - fronte distributore Esso

Via Ventotto luglio - Anello rotatoria Via del Bando - Anello rot - Mezzo anello in discesa sorpasso

Via Ventotto luglio - Da rotonda Forcellini a rotonda Agip - 2a Uscita rotonda Forcellini

Via Ventotto luglio - Da Chateau D'Ax a Campi tennis - Alfa Romeo - davanti Alfa Romeo

Via Ventotto luglio -Da Rotonda Agip a Centro Uffici - da piscina tavolucci a centro uffici

Via Venticinque Marzo - Da La Pitagora a Chateau D'Ax - Bivio Valdragone- Bivio Valdragone

Via Tre Settembre - Da Tamoil a Confine - Pasquinelli arredamenti - Davanti Mina moto

Consolari

Via della Fratta

Via della Cella Bella - Da int Capannaccia a rot Napoleone

Strada dei Bugari - Dal Confine fino dir San Michele

Rotatoria Azzurro





