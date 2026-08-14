AMICI DA COMPAGNIA Asfalto rovente, zampe a rischio: il caldo mette alla prova anche gli animali Con le temperature elevate l'asfalto può diventare rovente e trasformarsi in un pericolo per le zampe dei nostri amici di compagnia. I cuscinetti possono ustionarsi anche durante una normale passeggiata. I consigli della veterinaria.

Un cagnolino si ferma all'improvviso, alza lo sguardo verso il suo padrone, rifiuta di fare un altro passo e inizia a zoppicare. A prima vista sembra solo pigrizia, in realtà è una richiesta d'aiuto. Il caldo eccessivo, specialmente se unito a un’alta percentuale di umidità, è un nemico invisibile per gli animali da compagnia. E così l'asfalto, il cemento e i marciapiedi sotto il sole si trasformano in piastre roventi, proprio a pochi centimetri da dove camminano e respirano.

La fisica del loro corpo, ci spiegano, gioca contro di loro: i cani non sudano come noi, se non in minima parte attraverso i polpastrelli. Per espellere il calore accumulato devono respirare velocemente. Ma quando l'aria esterna è infuocata e umida, questo sistema di raffreddamento va in tilt, provocando il colpo di calore. Indubbiamente, per un cane di piccola taglia la soluzione è semplice: stare in braccio al proprietario. Per i cani più grandi, invece, la situazione si complica. In commercio esistono diverse soluzioni per proteggerli dal calore, ma non tutte sono sempre raccomandate.

Ma quella dell’afa è una minaccia che non riguarda solo i cani. Anche gli altri animali, come gatti, conigli o specie selvatiche sono costretti a cercare rifugi di fortuna all'ombra. Evitare le uscite nelle ore di punta, preferire l'erba all'asfalto e garantire sempre acqua fresca sono gesti semplici ma vitali.

Nel video l'intervista a Roberta Gai, Direttore sanitario clinica veterinaria Dogana

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