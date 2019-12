Asi: gli informatici 'interrogano' i candidati su agenda digitale e innovazione

La politica si confronta con gli informatici. Ieri sera a Murata l'"Arena Digitale": un faccia a faccia con l'Associazione sammarinese per l'informatica che ha 'interrogato' le forze politiche impegnate nella campagna elettorale. Ognuna era rappresentata da un proprio candidato. A condurre l'intervista il presidente di Asi, Fabio Andreini. Proprio dall'associazione, di recente, è arrivata la proposta di istituire una Segreteria di Stato per la "trasformazione digitale", con l'obiettivo di sottolineare l'importanza che tale argomento dovrebbe avere tra le politiche per il Paese. Questo era uno dei due argomenti centrali nel dibattito, insieme all'agenda digitale su cui fu anche presentata un'istanza d'Arengo lo scorso ottobre.