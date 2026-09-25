SCUOLA Asili nido, Rimini e Santarcangelo centrano in anticipo l’obiettivo europeo del 45% Cresce nel riminese la copertura dei servizi per la prima infanzia. Nel capoluogo oltre 250 posti grazie anche alle nuove strutture finanziate dal Pnrr. A Santarcangelo il servizio pubblico raggiunge il 47,5%

Asili nido, Rimini e Santarcangelo centrano in anticipo l’obiettivo europeo del 45%.

Rimini e Santarcangelo hanno già raggiunto l’obiettivo europeo sulla copertura dei servizi per la prima infanzia, fissato al 45% entro il 2030. Un traguardo centrato con quattro anni di anticipo, frutto dell’ampliamento dei posti disponibili e degli investimenti messi in campo negli ultimi anni dalle due amministrazioni.

A Rimini la copertura per la fascia 0-3 anni ha raggiunto il 45%. Un risultato al quale ha contribuito in maniera determinante la realizzazione dei nuovi nidi Girotondo, Peter Pan e Pollicino, finanziati attraverso il Pnrr. Il sistema cittadino può contare ora su oltre 250 posti complessivi, con un incremento netto di circa 67 posti nella rete comunale.

Raggiunto l’obiettivo sul piano numerico, Palazzo Garampi guarda ora alla qualità dei servizi. L’intenzione è rendere la rete educativa sempre più accessibile e flessibile, mantenendo standard pedagogici omogenei e investendo sulla formazione del personale. In questa direzione va anche il piano formativo provinciale da circa 90mila euro, destinato a coinvolgere centinaia di educatrici, educatori e pedagogisti delle strutture pubbliche e private del territorio.

Il dato positivo riguarda anche Santarcangelo di Romagna, dove nell’anno educativo 2026/2027 la copertura del servizio pubblico per la prima infanzia arriva al 47,5%, superando quindi la soglia europea prevista per il 2030. Da ottobre altri sei bambini entreranno nei nidi comunali dopo la conclusione del bando integrativo: tre occuperanno posti già disponibili, mentre per gli altri tre l’ingresso sarà possibile grazie a un ulteriore ampliamento deciso dall’Amministrazione.

I bambini e le bambine accolti nei nidi comunali o convenzionati saranno così complessivamente 131. Negli ultimi due anni educativi Santarcangelo ha aumentato di 20 posti la capacità delle proprie strutture comunali. Un potenziamento che, come sottolineato dal sindaco Filippo Sacchetti, comporta anche un impegno significativo per le casse comunali: il solo servizio delle educatrici prevede una spesa di oltre 2,5 milioni di euro nell’arco di tre anni.

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