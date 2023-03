Aslem, al via la Campagna di Pasqua: fondi a favore del Reparto di Oncologia

Uova e colombe solidali, in vendita da oggi a domenica, dall'Ospedale a vari supermercati del territorio, per la campagna di Pasqua di Aslem, Associazione sammarinese impegnata nelle lotta contro i tumori del sangue. Per le feste, la chiamata ai sammarinesi ad un atto solidaristico e alla generosità. I fondi raccolti saranno utilizzati per la ristrutturazione del Day Hospital del Reparto oncologico e oncoematologico dell’ISS, in un intervento che – rileva sempre la Presidente Cavalli – andrà a ridisegnare il luogo di cura, accompagnando il paziente e i suoi familiari in un percorso che possa rassicurarli, assisterli ed informarli”. E

ISS e Segretaria non hanno mancato di far sentire il proprio sostegno: Ad aprire la campagna i vertici ISS con il Direttore Generale, Francesco Bevere, il nuovo Direttore dell'Oncologia Mario Nicolini e lo staff medico del reparto. Naturalmente, il Segretario alla Sanità, Roberto Ciavatta: “Quest'anno a maggior ragione è importare aderire alla raccolta fondi – dice - attraverso la vendita delle uova e delle colombe. Le attività di Aslem sono sempre importantissime, ma quest'anno ancor di più perché tutto viene destinato all'Oncologia e all'Ematologia, al reparto dell'Ospedale, in aiuto delle persone che hanno più necessità”.

Nel video, l'intervista al Presidente di ASLEM, Patrizia Cavalli e al Segretario di Stato alla Sanità, Roberto Ciavatta

La campagna si è aperta oggi - giovedì 30 Marzo – all'ingresso dell'Ospedale di Stato. Queste, le altre date: venerdì 31 Marzo (Ingresso Ospedale di Stato, Discount Giorgetti, Titancoop Valdragone); sabato 1 Aprile (Centro Comm. Azzurro, Titancoop Dogana, COAL Fiorentino, COAL Dogana, COAL Cailungo e COAL Acquaviva); domenica 2 Aprile (COAL Fiorentino, COAL Dogana, Centro Comm. Azzurro).

