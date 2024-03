ASLEM, al via la campagna solidale con uova e colombe

Torna la Campagna solidale di Pasqua di ASLEM, l' Associazione Sammarinese impegnata nelle lotta contro i tumori del sangue.

I volontari, con la vendita di uova e colombe, hanno scelto di supportare l’Ospedale di Stato acquistando attrezzature all’avanguardia, come l’ecografo portatile e le 14 pompe d’infusione già in funzione all’ISS, e impegnandosi nella ristrutturazione del Reparto di Oncologia e Oncoematologia, che avverrà nei prossimi mesi. Tutto questo è il "Progetto INSIEME", il cui obiettivo principale è creare un concetto di cura ancor più efficiente e innovativo, in cui l’unica centralità è la persona.

Grande soddisfazione anche per la serata informativa sulla donazione del midollo osseo, ospitata dal Comando della Polizia Civile a Murata il 5 marzo e che ha coinvolto anche gli appartenenti alle forze dell’ordine della Guardia di Rocca e della Gendarmeria. Un momento informativo in collaborazione con ADMO Emilia-Romagna che, attraverso l’esposizione dettagliata delle procedure utili alla donazione e alle testimonianze di chi è tornato alla vita grazie alla generosità di un donatore di midollo osseo, ha portato i presenti a effettuare una scelta consapevole. In molti si sono infatti iscritti al registro dei donatori che è arrivato a quota 400.



“Un ringraziamento doveroso ad Alberto, che si è prodigato nella realizzazione di questa serata e nel coinvolgimento dei giovani fra i 18 e i 35 anni d’età” afferma la Presidente Patrizia Cavalli “Il nostro grazie va inoltre ai Comandanti delle 3 forze dell’ordine per la disponibilità e il sostegno verso l’iniziativa e a tutti i presenti che durante la serata, all’unanimità, hanno scelto di iscriversi al Registro Donatori Midollo Osseo, diventando così per tutti i pazienti oncoematologici in attesa di trapianto vere speranze di vita”.



Ecco dove e quando troverete i prodotti ASLEM: Lunedì 11 Marzo – Ingresso Ospedale di Stato. Martedì 12 Marzo – Ingresso Ospedale di Stato. Mercoledì 13 Marzo - Ingresso Ospedale di Stato. Giovedì 14 Marzo – Ingresso Ospedale di Stato, COAL Fiorentino, Centro Commerciale Azzurro. Venerdì 15 Marzo – Ingresso Ospedale di Stato, Discount Giorgetti, COAL Fiorentino, Centro Commerciale Azzurro. Sabato 16 Marzo – Centro Commerciale Azzurro, Titancoop Valdragone, COAL Fiorentino, Discount Giorgetti, COAL Dogana, COAL Cailungo e COAL Acquaviva

Nel servizio Patrizia Cavalli, presidente Aslem

