Aslem alla comunità sammarinese: ''Sostenete la nostra campagna di Pasqua"

Mai come quest'anno ASLEM (Associazione Sammarinese per la lotta contro le Leucemie e le Emopatie Maligne) chiede l'aiuto di tutta la comunità sammarinese. La pandemia da Covid19 ha interrotto le iscrizioni tramite prelievo di saliva di nuovi donatori di midollo osseo nel Registro, pertanto molti pazienti oncoematologici sono ancora in attesa del loro gemello genetico, colui che può salvar loro la vita. Ma ASLEM non si ferma e sta procedendo per riprendere le iscrizioni con tampone salivare, garantendo la sicurezza dei donatori e degli operatori sanitari, attraverso l’autoprelievo direttamente da casa. Lancia l'appello alla comunità sammarinese per sostenere la Campagna di Pasqua, con la scelta dei prodotti di qualità. Gli articoli ASLEM, dalla colomba alle pagnotte fino ai vini made in Rsm.

Sarà possibile acquistarli:

Venerdì 26/03/2021 dalle 8.30 alle 18.30 Giorgetti “La Sociale” Valdragone; Coal Fiorentino, Acquaviva, Dogana e Cailungo; Centro Commerciale Azzurro.

Sabato 27/03/2021 dalle 8.30 alle 18.30 Giorgetti “La Sociale” Valdragone; Coal Fiorentino, Acquaviva, Dogana e Cailungo; Centro Commerciale Azzurro; Titancoop Valdragone e Dogana.

Domenica 28/03/2021 dalle 8.30 alle 13.30 Coal Fiorentino e Dogana; dalle 8.30 alle 18.30 Centro Commerciale Azzurro.