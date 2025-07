Aslem: donate all'ISS nuove apparecchiature per l'Onco-Ematologia

Il reparto di onco-ematologia dell'Iss da oggi avrà delle nuove apparecchiature grazie a una donazione dell'Aslem. Letti elettrici accessoriati, materassi e infusori per la chemioterapia e un ecografo miglioreranno la qualità delle cure offerte ai pazienti e agevoleranno il lavoro del personale ospedaliero.

Questa mattina nel reparto si è tenuta la cerimonia di ringraziamento con il direttore generale dell'ospedale Claudio Vagnini, il direttore delle attività sanitarie Alessandro Bertolini, la Presidente dell'Aslem Patrizia Cavalli e il personale del reparto. Il prossimo obiettivo, ha detto la presidente Cavalli, sarà la ristrutturazione dell'intero reparto.

"Grazie innanzitutto a tutti i sammarinesi che hanno contribuito sia col 3x1000, sia nelle campagne di vendita a Pasqua e Natale - afferma Patrizia Cavalli - in tutte le donazioni che ci fanno. I sammarinesi sono sempre al nostro fianco e per questo che ci sentiamo così. Il dovere è anche di assicurare al nostro ospedale questi strumenti in modo che gli ammalati ne possono usufruire al meglio".

"Questa attenzione - sottolinea Claudio Vagnini, direttore generale ISS - significa la possibilità di acquisire del materiale che magari la struttura non è riuscita a comprare in tempi adeguati. Associazioni come Aslem integrano quello che è il lavoro che facciamo noi tutti i giorni proprio perché ci vengono incontro con delle spese che magari per noi sono diventate un po' difficili da realizzare. È un segnale preciso di attenzione della cittadinanza nei confronti dell'ISS e dell'ospedale nella sua globalità".