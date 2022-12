ONCOLOGIA Aslem in udienza dai Capitani Reggenti. Inizia la vendita delle Stelle di Natale per finanziare l'ente

Un'associazione che dal 1997, con forza di volontà e determinazione, ha salvato vite di malati di leucemia e altre patologie del sangue. La missione principale di Aslem, ricevuta in udienza dai Capitani Reggenti, Maria Luisa Berti e Manuel Ciavatta, è sensibilizzare e trovare donatori di midollo osseo, necessario per le cure. E a dicembre, grazie alla tradizionale vendita delle Stelle di Natale, verranno raccolte le risorse da destinare alle finalità dell'ente. "Sabato apriamo le nostre postazioni di vendita nella Repubblica, come ad esempio nei supermercati - spiega Patrizia Cavalli, presidente Aslem - e con il ricavato finanziamo i progetti. Siamo grati ai sammarinesi per la partecipazione dimostrata in passato". Il plauso della Reggenza va ai vari progetti intrapresi dall'Aslem in questi anni per supportare e finanziare la ricerca in ambito oncoematologico. Da ultimo la collaborazione instaurata con l'Università di Modena. "Grazie all'Aslem - conferma Massimo Dominici, prof. Oncologia Università di Modena - stiamo portando avanti progetti di immunoterapia per i tumori di questo tipo."

Nel video le interviste a Patrizia Cavalli (presidente Aslem) e Massimo Dominici (prof. Oncologia Università di Modena)

[Banner_Google_ADS]





I più letti della settimana: