16 NOVEMBRE Aslem: "Musica per la vita" a Dogana per realizzare un'area per malati oncologici e oncoematologici

L'Associazione Sammarinese contro le Leucemie ed Emopatie maligne invita tutti sabato prossimo 16 novembre, al nuovo di Dogana per il concerto "Musica per la vita". Una serata di musica e divertimento dove si esibiranno dalle 21.00 la Funky Gallo Band (tributo a Zucchero) e la cantante Scandalo Nannini (tributo a Gianna Nannini).

L'iniziativa non perde di vista l’obiettivo di Aslem: aiutare i pazienti oncologici e oncoematologici della Repubblica a ricevere le migliori cure in un ambiente confortevole e rispondente ai loro bisogni. “L’intero ricavato dell’evento andrà a sostenere il Progetto “INSIEME” per la riqualificazione degli ambienti, degli arredi e della strumentazione del Reparto di Oncologia e Oncoematologia dell’ISS - dice la Presidente Patrizia Cavalli - Il progetto è in fase di sviluppo, attualmente infatti si stanno eseguendo i lavori di ripristino delle strutture architettoniche per poi procedere con la fase di arredo".

L'Associazione ha già acquistato e donato al reparto 14 pompe di infusione per la chemioterapia e un ecografo ultra specialistico per diagnosi mirate. "Un momento di incontro e svago, volto sempre alla ricerca del bene comune.

Il costo del biglietto è di 15 €. Per acquistare i biglietti è possibile recarsi presso la sede ASLEM in Via Ca’ dei Lunghi 136 (Borgo Maggiore), tutti i mercoledì dalle 9.00 alle 17.00, oppure contattare i seguenti recapiti: info@aslem.sm.

Nel servizio Patrizia Cavalli, presidente Aslem e Fabrizio Pregnolato, Funky Gallo

